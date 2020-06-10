2020/06/10 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، بان شرطي استشهد جنوبي المحافظة.وقال المصدر “للعهد نيوز”، ان “شرطي استشهد بهجوم لعصابات داعش الارهابية على نقطة أمنية في أطراف ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني “للعهد نيوز”: استشهاد شرطي جنوبي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني “للعهد نيوز”: استشهاد شرطي جنوبي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).