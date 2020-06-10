بالتنسيق مع “فيفا”.. محاضرات تثقيفية للحكام العراقيين عبر الدائرة الالكترونية

2020/06/10 | 10:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة محاضرات تثقيفية للحكام العراقيين عبر الدائرة الالكترونية.وقال رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، علاء عبد القادر في بيان للتطبيعية تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة تم الاتفاق على اقامة محاضرات تثقيفية ببنود القانون يلقيها المحاضران، علي الطريفي واسماعيل الحافي، عبر المنصة الالكترونيةzoom، […]

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