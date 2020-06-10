2020/06/10 | 10:14 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية في مقر قيادة عمليات نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية في مقر قيادة عمليات نينوى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية في مقر قيادة عمليات نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).