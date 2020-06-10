مكتبه: الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية في نينوى

2020/06/10 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

عقد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء (10 حزيران 2020)، اجتماعاً أمنياً مع القيادات العسكرية في مقر قيادة عمليات نينوى

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان موجز، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً مع القيادات العسكرية والامنية في مقر قيادة عمليات نينوى".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى مدينة الموصل بمحافظة نينوى في ذكرى سقوط المدينة بيد تنظيم داعش.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وصل الى مدينة الموصل، في ذكرى احتلالها من قبل عصابات داعش الارهابية".

وأمس الثلاثاء، أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، فرض الحظر الشامل في المحافظة، اليوم الأربعاء، بعدما تداولت أنباء يوم أمس عن زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي للمحافظة، فيما قرر إلغاء جميع استثناءات الموظفين والعسكريين والاستثناءات الاخرى، والحركة تكون لعجلات الإسعاف فقط.

وكشف مصدر مطلع في نينوى، أمس الثلاثاء، عن حملة مرتقبة لسلسلة من التغييرات والإقالات في المحافظة ستشمل العديد من المناصب والمدراء والوحدات الإدارية، وسط أنباء زيارة الكاظمي للمحافظة.

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن مجهولين استهدفوا منزل شيخ عشيرة، بعبوة ناسفة، في ناحية العكيكة، جنوبي محافظة ذي قار".





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة استهدف منزل شيخ عشيرة في ناحية العكيكة جنوبي الن

بغداد اليوم- بغداد

اقدم شاب من سكنة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بشنق نفسه لاسباب مجهولة.

وقال مصدر امني ان "تم تسجيل جريمة انتحار لشاب متزوج ولديه طفلين، من سكنة قرية ريفية على طريق الميمونة في ميسان".

بغداد اليوم - ذي قار

أعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، الثلاثاء، عن اصدار اوامر القاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار، مؤكدا تجديد أمر القبض بحق جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال نا

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