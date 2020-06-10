2020/06/10 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء (10 حزيران 2020)، القيام بحملة لتعقيم وتعفيير مناطق في شمال العاصمة، و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حملة تعقيم وتعفير واسعة شرقي بغداد وشمالها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء (10 حزيران 2020)، القيام بحملة لتعقيم وتعفيير مناطق في شمال العاصمة، و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حملة تعقيم وتعفير واسعة شرقي بغداد وشمالها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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