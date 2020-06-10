حملة تعقيم وتعفير واسعة شرقي بغداد وشمالها

2020/06/10 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء (10 حزيران 2020)، القيام بحملة لتعقيم وتعفيير مناطق في شمال العاصمة، و...





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