حملة تعقيم وتعفير واسعة شرقي بغداد وشمالها


حملة تعقيم وتعفير واسعة شرقي بغداد وشمالها
2020/06/10 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء (10 حزيران 2020)، القيام بحملة لتعقيم وتعفيير مناطق في شمال العاصمة، و...

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