الكاظمي يصل الى الموصل في ذكرى اجتياحها

2020/06/10 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء (10 حزيران 2020)، إلى مدينة الموصل بمحافظة نينوى في ...





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