2020/06/10 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء (10 حزيران 2020)، إلى مدينة الموصل بمحافظة نينوى في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يصل الى الموصل في ذكرى اجتياحها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-نينوى
وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء (10 حزيران 2020)، إلى مدينة الموصل بمحافظة نينوى في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يصل الى الموصل في ذكرى اجتياحها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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