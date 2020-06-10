مصرفا الرشيد والرافدين : بيانين بشأن صرف رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اصدر مصرفا الرشيد والرافدين، الاربعاء، بيانين بشأن صرف رواتب المتقاعدين.وقال مصرف الرشيد في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم انجاز دفع رواتب المتقاعدين (العسكريين والمدنيين)، على بطاقات (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد)”.واضاف انه “بإمكان المتقاعدين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او […]

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