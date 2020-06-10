تحالف الفتح يصدر بيانا بشأن الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا

2020/06/10 | 10:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر تحالف الفتح، امس الثلاثاء، بيانا، حول الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا.نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم مع بدء الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ، وإنطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية والوطنية وحرصنا الشديد على مصالح بلادنا العليا ، نجد لزاما علينا تذكير السادة رئيس وأعضاء الوفد العراقي المفاوض والذين نعتقد أنهم يضعون سيادة العراق

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