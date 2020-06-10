شاهد صدمة الكاظمي من الرواتب التقاعدية في الدولة.. ملايين الدنانير يستلم بعض الموظفين ويوضح مسودة التخفيض

2020/06/10 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن المرحلة الحالية ليست مرحلة تقشف، وإنما هي مرحلة تحدي، مؤكداً أن هناك رواتب تقاعدية تصل الى 18 مليون دينار، وهذا أمر غير معقول.وقال الكاظفي في كلمة افتتاح جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس: “معقول شخص يطلع تقاعد بالدولة، وتقاعده 8 و 12 و 18 مليون […]

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