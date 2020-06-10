امريكا تريد من العراق وقف الاعتماد على ايران …وهي لا تقدم اي مساعدة له

2020/06/10 | 10:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال الموفد الأميركي إلى التحالف الدولي جيمس جيفري ، نقلا عن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية قوله لأعضاء التحالف ما نبحث عنه ليس مجرد الحديث عن وجود قوات التحالف في العراق ولكن أيضا عن العلاقات الثنائية الأميركية العراقية بأكملها وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 وفي المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية […]

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