2020/06/10 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..توقعت وزارة الكهرباء، ارتفاع انتاجها من الطاقة خلال المدة القليلة المقبلة، الى 19 الف و500 ميغاواط، مؤكدة ان انتاجها الحالي يبلغ 17 الفا و500 ميغاواط ما يؤهلها لتجهيز المواطنين بين 16 و 18 ساعة يوميا.وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي بتصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته المستقلة , ان وزارته “حريصة بالحفاظ على […]

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