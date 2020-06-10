هل أضرم إيرانيون النيران في معبر الشلامجة؟ الدفاع المدني يجيب

2020/06/10 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي ساري يوم الأربعاء أنباء أفادت بإضرام إيرانيين النيران في معبر الشلامجة الحدودي.

وقال ساري لوكالة شفق نيوز، "لم يندلع أي حريق اليوم في معبر الشلامجة"، مبيناً أن "حريقاً نشب قبل يومين في بعض الكرفانات جراء تماس كهربائي".

وأضاف، "لدينا صور توثق الواقعة، حيث أخمدت فرق الدفاع المدني الحريق".

بدوره، أفاد مصدر أمني من داخل منفذ الشلامجة، رفض ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، بأن أحد فرق الإطفاء الإيرانية الموجودة في معبر الشلامجة قدم العون للفرق العراقية بإخماد الحريق".

وكان ساري ينفي أنباء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بعبور إيرانيين إلى الجانب العراقي من معبر الشلامجة وقيامهم بإضرام النيران في الكرفانات.

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