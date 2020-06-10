2020/06/10 | 10:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.وقال صالح في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات”، مبينا ان “قانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الوزراء: الغاء استقطاعات الرواتب وتفعيل ضريبة الدخل على الراتب الكلي بدءا من الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الوزراء: الغاء استقطاعات الرواتب وتفعيل ضريبة الدخل على الراتب الكلي بدءا من الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).