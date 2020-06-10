الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا في امريكا اللاتينية

2020/06/10 | 10:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت، كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكيتين امس الثلاثاء، من ان “البيانات تثير مخاوف تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق جديدة بأمريكا اللاتينية”.وشددت على أن “بعض المناطق في القارة المذكورة، تظهر تزايدا “متسارعا” في وتيرة انتشار الفيروس”.واستشهدت إتيان، بارتفاع عدد الحالات في دول منها، المكسيك وبنما وكوستاريكا والبرازيل وبيرو

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