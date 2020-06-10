حكومة الكاظمي : ضريبة على الراتب الكلي ابتداء من الشهر الحالي

2020/06/10 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.وقال صالح، تصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته المستقلة , ان “قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات”، […]

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