العثور على جثتين عليها آثار اطلاقات نارية في البصرة

2020/06/10 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاربعاء بالعثور على جثتين لرجلين عليهما إطلاق عيارات نارية تم نقلهما إلى الطب العدلي في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الجثة الأولى التي عثرت عليها القوات الأمنية كانت في منطقة حي الحسين والجثة الثانية في محلة الهادي حيث فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث فيما نقلت الجثتين إلى الطب العدلي.

يشار إلى أن المحافظة التي تقع اقصى جنوبي العراق دائماً ما تشهد نزاعات عشائرية وخلافات يذهب ضحيتها اشخاص، ودائما ما تحصل تلك النزاعات في بعض المناطق الشمالية في البصرة.

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