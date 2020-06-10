الكاظمي يصل إلى الموصل في ذكرى احتلالها من داعش

2020/06/10 | 10:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الموصل، في ذكرى مأساة احتلالها من قبل عصابات داعش الإرهابية.

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