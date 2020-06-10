رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى مدينة الموصل

2020/06/10 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير وصل الى مدينة الموصل.وقال المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل قبل قليل الى مدينة الموصل”.واضاف ان “هذه الزيارة تزامنت مع ذكرى احتلال المدينة من قبل عصابات داعش الارهابية”.

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