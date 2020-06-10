وزير الزراعة الجديد في أول تصريح له يبتعد عن معاناة مزارعي الطماطم والحنطة وطوابير التسويق الطويلة ويطمح للإنتاج 

2020/06/10 | 10:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أدلى وزير الزراعة الجديد محمد كريم بأولى تصريحاته الإعلامية، طارحا أهم توجهاته في إدارة الوزارة فيما اشار الى ان وزارته ستعتمد على ما ينتج في البصرة من السماد المحلي (يوريا) بشكل تام.وقال كريم في تصريح صحفي، ان اولى أولوياته تتمثل بدعم المنتج المحلي ودعم المزارع والفلاح، مشيرا الى ان محافظة البصرة […]

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