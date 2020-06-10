2020/06/10 | 10:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم المئات من الموظفين العاملين بصفة اجور يومية في دوائر الدولة بمحافظة البصرة، يوم الأربعاء، تظاهرات واسعة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البصرة، إن موظفي الأجور تظاهروا أمام مقر الشركة العامة للموانئ العراقية مطالبين الحكومتين الاتحادية، والمحلية بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر فيما توجه البعض منهم إلى بالمظاهرة أمام مبنى حكومة البصرة المحلية بمنطقة المعقل.

من جهته قال المتظاهر فاضل علي لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين سيستمرون بإحتجاجاتهم لحين دفع رواتبهم المتأخرة صرفها من قبل الحكومة المحلية، لافتا الى ان "محافظ البصرة وعد بصرف الرواتب بعد العيد لكنها تأخرت ومنذ ٦ أشهر".

وكان محافظ البصرة قد اعلن في تصريحات صحفية إن اموال الإجراء موجودة لكنها تحتاج إلى موافقة صرف من وزارة المالية، فيما اعلن يوم أمس عن حصول موافقات من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه مع الأخير لصرف المستحقات للعاملين بصفة اجور يومية في دوائر الدولة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المئات يتظاهرون في البصرة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ اشهر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المئات يتظاهرون في البصرة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).