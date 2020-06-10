اصابة 7 اطباء وممرضين بكورونا في ذي قار

2020/06/10 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي في ذي قار، امس الثلاثاء، ان “سبعة اطباء وممرضين تم التاكد من اصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.وذكر المصدر ، ان “الـ 24 ساعة الماضية سجلت اصابة خمسة اطباء، واثنين من الممرضين المعالجين لمرضى فيروس كورونا داخل ردهات العزل”.واضاف، ان هذا العدد جاء ضمن الاصابات ال 99 التي

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