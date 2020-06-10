وزارة الكهرباء: سننتج نحو 20 الف ميغاواط خلال المدة القليلة المقبلة

2020/06/10 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة الكهرباء، ارتفاع انتاجها من الطاقة خلال المدة القليلة المقبلة، الى 19 الف و500 ميغاواط، مؤكدة ان انتاجها الحالي يبلغ 17 الفا و500 ميغاواط ما يؤهلها لتجهيز المواطنين بين 16 و 18 ساعة يوميا.وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي ان وزارته “حريصة بالحفاظ على ما تحقق من قفزة بالانتاج للعام الماضي، وساعية لادامته […]

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