2020/06/10 | 10:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

تعرض زعيم عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي لحملة سخرية على موقع تويتر وخاصة على تغريدته التي اشار فيها الى اغلاق جميع مقرات العصائب حتى اشعار اخر.

حيث قال احد المتابعين "هذا الاغلاق بسبب الأزمة المالية ووقوف المبالغ الشهرية التي كانت تصل من ايران بسبب العقوبات والوضع الاقتصادي السيء"

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