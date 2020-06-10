مانشستر يونايتد يلغي مباراته ضد ستوك سيتي في اللحظات الأخيرة

2020/06/10 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة .. ألغيت مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد ستوك سيتي في اللحظات الأخيرة أمس الثلاثاء، بعد تأكد إصابة مايكل أونيل، مدرب ستوك، بفيروس كورونا.وكان ستوك وصل إلى ملعب يونايتد التدريبي لخوض المباراة عندما تم إبلاغه بالنتيجة الإيجابية لفحص أونيل.وقال ستوك في بيان “يستطيع ستوك أن يؤكد أن نتيجة فحص المدرب أونيل جاءت إيجابية لكوفيد-19 […]

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