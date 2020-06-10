خلية الأزمة: الايام المقبلة ستشهد انخفاضاً باصابات “كورونا”

2020/06/10 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مدير الصحة العامة، عضو خلية الازمة رياض عبد الامير، الأربعاء، أن تشهد الايام المقبلة انخفاضا باعداد الاصابات بكورونا بعد تشديد فرض الحظر الشامل.وقال عبد الأمير في حديث إن “الاصابات التي تخطت 1000 اصابة خلال الايام القليلة الماضية والمعلن عنها عبر الموقف الوبائي اليومي، كانت متوقعة ومؤشرة لدى الجهات الصحية”.وأضاف، أن “فرض الحظر […]

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