كيف رد الفنان الحسين الجسمي على شائعة وفاته بعد ردود الفعل الغاضبة؟

2020/06/10 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية ردود فعل صاخبة عقب تداول أنباء عن وفاة الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي بحادث سير، إلا أن قناة تلفزيونية سعودية كشفت الحقيقة.ونفى المكتب الفني الخاص بمجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية هذه الشائعة، كما نفى المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية، زياد […]

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