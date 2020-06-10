مستشاره يبين أسباب عدم ظهور الكاظمي في مؤتمر صحفي لغاية الان

2020/06/10 | 11:34 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد مستشار رئيس الوزراء هشام داود، الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحضر المؤتمرات الصحفية ال...

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