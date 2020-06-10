طبابة الحشد تنفذ حملة تعفير واسعة في بغداد للوقاية من كورونا

2020/06/10 | 11:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت حملة وعي للحشد الشعبي، الأربعاء، حملة تعفير واسعة في العاصمة بغداد للوقاية والحد من تفشي فايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا نفذت طبابة الحشد الشعبي حملة تعفير وتعقيم واسعة للحد من تفشي فايروس كورونا في احياء متعددة بالعاصمة بغداد”.وأضاف […]

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