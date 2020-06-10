2020/06/10 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد توقعت وزارة الكهرباء، ارتفاع انتاجها من الطاقة خلال المدة القليلة المقبلة، الى 19 الف و500 ميغاواط، مؤكدة ان انتاجها الحالي يبلغ 17 الفا و500 ميغاواط ما يؤهلها لتجهيز المواطنين بين 16 و 18 ساعة يوميا.وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي ،اليوم الاربعاء، ان وزارته “حريصة بالحفاظ على ما تحقق من قفزة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن عن ارتفاع انتاجها من الطاقة خلال المدة القليلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن عن ارتفاع انتاجها من الطاقة خلال المدة القليلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).