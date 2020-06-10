محافظ بغداد: إدراج رواتب معيني التربية الجدد ضمن الموازنة

2020/06/10 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد محمد جابرالعطا، اليوم الأربعاء، إدراج وزارة المالية تخصيصات المعينين الجدد على ملاك مديريات التربية الست ضمن موازنة العام الحالي.

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