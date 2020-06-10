وزير التعليم يوجّه بتخصيص مقاعد دراسات عليا لملاكات وزارة الصحة

2020/06/10 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، بتخصيص مقعد دراسات عليا في جميع الاختصاصات الطبية والتمريضية لملاكات وزارة الصحة.

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