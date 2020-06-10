2020/06/10 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% بعد صدور بيانات حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي أظهرت قفزة مفاجئة الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.69% إلى 38.28 دولار للبرميل.في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.26% إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط جديد لاسعار النفط بعد قفزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط جديد لاسعار النفط بعد قفزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).