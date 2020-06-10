نائب عن واسط: جهات سياسية تقف وراء الشغب والتخريب في المحافظة

2020/06/10 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى النائب عن محافظة واسط عباس يابر العطافي ، الاربعاء ، أن ما يحدث من أعمال شغب وتخريب داخل المحافظة تقف خلفها جهات سياسية، محملا المحافظ ونائبيه مسؤولية تدني مستوى الخدمات.و قال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأعداء من أصحاب الأجندات السياسية والخارجين عن القانون وراء أعمال الشغب والتخريب داخل المحافظة”.وأضاف، أن […]

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