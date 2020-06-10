دعوات نيابية لعرض مخرجات الحوار العراقي الأميركي على الشعب

2020/06/10 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، القوى السياسية بالإلتزام بوحدة الصف وتبني موقفاً مشتركاً تجاه المفاوضات العراقية الأمريكية، مشددة على أهمية عرض مخرجات الاجتماعات على الشعب العراقي باعتبارها تتعلق بحق للشعب وليس للحكام .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “‏الفريق المفاوض العراقي يضم ٢١ شخصية أكاديمية في مختلف الاختصاصات (العسكرية والسياسية […]

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