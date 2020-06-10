ابن سلمان يكشف لأول مرة تأثير الاتفاق السعودي الروسي على الاقتصاد العالمي

2020/06/10 | 11:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء أمس الثلاثاء، أن "تقارب الرؤى بين السعودية

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