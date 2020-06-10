الزيادي : شراكة الاقوياء مكسب لا يعوض

2020/06/10 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصف الخبير القانوني علي الزيادي، الأربعاء، الشراكة مع دولة قوية مثل الولايات المتحدة الأميركية، بأنها “مكسب لا يعوض”.وقال الزيادي في تصريح صحفي “من اعتاد ان يكون تابعاً لا يستوعب ان يكون شريكاً، اليوم سيبدأ الحوار بين واشنطن وبغداد والذي يرتكز على خمسة محاور تتعلق بالأمن والاقتصاد وامور مفصلية أخرى”.وأضاف “اتمنى ان يخرج […]

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