روحاني: الشعب الايراني كسر ركبة اميركا التي ارادت وضعها على رقبتنا

2020/06/10 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، أن الشعب الايراني كسر ركبة اميركا التي ارادت وضعها على رقبتنا.وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة، ان “الحكومة الاميركية كانت تفتقد للمكانة والسمعة واليوم تضاعفت هذه الحالة، فاداؤها كان الاسوأ بين دول العالم في مكافحة فيروس كورونا واثبتت بانها لا تمتلك الجدارة اللازمة لادارة هذه الدولة الكبيرة”.وأضاف، […]

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