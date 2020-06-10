الكاظمي يفتتح جسر الحرية في مدينة الموصل

2020/06/10 | 11:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أفتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، جسر الحرية في مدينة الموصل.يذكر ان الكاظمي وصل الى الموصل صباح اليوم، في زيارة تأتي بذكرى احتلالها من قبل عصابات داعش الارهابية عام 2014.

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