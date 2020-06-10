2020/06/10 | 11:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الاربعاء، عن اعتقال متهمين هددا شخصا بنشر "صوره الخاصة" عبر مواقع التواصل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب توجيهات وكيل الداخلية لشؤون الشرطة بتفعيل الجهود للحد من ارتكاب الجريمة والقبض على مرتكبيها وباشرف مدير مكافحة اجرام بغداد تمكنت قوة من مكتب مكافحة اجرام (المنصور) من القبض على متهمين اثنين لقيامهما بابتزاز احد الاشخاص الكترونيا بمبلغ (الف وخمسمائة دولار امريكي) من خلال حساب وهمي باسم فتاة وتهديده بنشر صوره الخاصة".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص و باستخدام الوسائل الفنية الحديثة تم التوصل الى المتهمين ، وبعد اخذ الموافقات الاصولية تم نصب كمين محكم اثناء حضورهما لاستلام المبلغ والقاء القبض عليهما متلبسين ، تم توقيفهم وفق المادة ٤٥٦ ق.ع واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهما" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. اعتقال متهمين ابتزا شخصا وهدداه بنشر "صوره الخاصة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. اعتقال متهمين ابتزا شخصا وهدداه بنشر "صوره الخاصة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).