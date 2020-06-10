وزير التعليم يوجه بتخصيص مقعد دراسات عليا لملاكات الصحة

2020/06/10 | 11:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، أن الوزير نبيل كاظم وجه بتخصيص مقعد دراسات عليا في كل اختصاص للملاكات الطبية والتمريضية والفرق الساندة لها في مؤسسات وزارة الصحة “دعماً وتقديراً لجهودهم الوطنية الاستثنائية” في مواجهة وباء كورونا.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته وكالة صدى، إن ” وزارة التعليم وجهت كتاباً إلى وزارة

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