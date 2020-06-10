خبر سار بشأن رواتب المعينين الجدد على ملاك مديريات تربية بغداد ضمن موازنة 2020

2020/06/10 | 11:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، عن ادراج وزارة المالية تخصيصات المعينين الجدد على ملاك مديريات التربية الست ضمن موازنة العام الجاري.واشار المحافظ في بيان، الى ان “وزارة المالية / دائرة المحاسبة / النقدية استجابت لمخاطبات محافظة بغداد ومديريات التربية الست واعلنت بكتاب رسمي ادراج تخصيصات رواتب المعينين الجدد […]

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