2020/06/10 | 11:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية..وفاة جديدة بكورونا لرجل ستيني

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