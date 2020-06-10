اللجنة المالية : الدستور لايتيح فرض ضريبة على رواتب الموظفين من دون قانون

2020/06/10 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعتبرت اللجنة المالية البرلمانية، ان الدستور لايتيح فرض ضريبة على رواتب الموظفين من دون قانون، فيما اشار الى ان هناك دلائل تشير إلى وجود هدر كبير في الموارد غير النفطية.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحافي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء , إن “الدستور العراقي لا يتيح فرض ضريبة على مرتبات الموظفين […]

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