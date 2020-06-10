2020/06/10 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | الكاظمي يفتتح جسر الحرية في الموصل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي يفتتح جسر الحرية في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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