القضاء يوجه بإطلاق سراح ناشط اعتقل بسبب انتقاده عمل خلية الأزمة في مدينته

2020/06/10 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر أمني من محافظة النجف، الاربعاء، بإطلاق سراح ناشط اعتقل بسبب انتقاده عمل خلية الأزمة في مدينة المشخاف بالمحافظة".

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القضاء وجه باطلاق سراح الناشط المدني في قضاء المشخاب التابع لمحافظة النجف ، هادي صلاح، بعد اعتقاله امس اثر قيامه بنشر فيديو ينتقد اداء خلية الأزمة في القضاء".

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن القيادي بالحشد الشعبي، صادق الحسيني، الاربعاء (10 حزيران)، احباط 10 محاولات لتنظيم داعش اراد فيها اضرام النيران بمزارع الحنطة في محافظة ديالى.

وقال الحسيني لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي لعب دورا مهما وفعالا في م

بغداد اليوم – بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (10 حزيران 2020)، حالة الطقس في البلاد خلال اليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في بيان، أن "طقس اليوم الأربعاء، سيكون صحو واستقرار درجات الحرارة في المنطقتين

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء (10 حزيران 2020)، القيام بحملة لتعقيم وتعفيير مناطق في شمال العاصمة، وشرقها، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن ملاكاتها في "دائرة الوحدات الانتاجية وبالتعا

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