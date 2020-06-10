تسجيل 103 إصابات في النجف يرفع العدد المسجل خلال 24 ساعة إلى 190 حالة

2020/06/10 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

ارتفعت أرقام الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في النجف، خلال الـ 24 ساعة الماضية، الى 190 إصابة،...





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