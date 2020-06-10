إدارة كردستان تقرر إرسال وفد جديد إلى بغداد لإتمام الاتفاق الشامل

2020/06/10 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء (10 حزيران 2020)، عن عقد مجلس وزراء الإقليم اجتماعاً لمناقشة تزايد الإصابات بفيرس كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وإرسال وفد إلى بغداد لمناقشة الاتفاق الشامل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المجلس سيناقش اليوم تزايد عدد الإصابات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي وإمكانية العودة للحظر الشامل أو الحظر المناطقي والتأثيرات الاقتصادية على هذا الموضوع".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ستقرر بشأن توزيع الرواتب وإمكانية اللجوء للاقتراض الداخلي من المصارف ورجال الأعمال وكذلك إرسال الوفد الحكومي إلى بغداد لتوقيع اتفاق شامل يضمن تسليم النفط والإيرادات الأخرى".

وأشار إلى أنه "بحسب التوجه الحكومي فأنه من الصعوبة العودة للحظر الشامل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ولكن هنالك أخرى بينها فرض الكمامات والالتزام بالوقاية على المواطنين".

يشار إلى أن، مباحثات ولقاءات عديدة أجريت مؤخراً بين وفد إقليم كردستان، برئاسة قوباد طالباني، ومسؤولي الحكومة الاتحادية في بغداد، لم تصل إلى نقطة الحسم بشأن عدة مسائل عالقة بين الجانبين، ومنها الموازنة وصرف رواتب الموظفين.

وكانت وزارة المالية، قد قررت في وقت سابق، إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان، كمستحقات مالية ورواتب الموظفين لشهر نيسان.

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