2020/06/10 | 11:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة العراقية، عن القطاعات التي ستشملها المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدة أنها ليست مفاوضات بل "حوار"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه القطاعات ستشملها مفاوضات العراق واميركا المرتقبة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه القطاعات ستشملها مفاوضات العراق واميركا المرتقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).