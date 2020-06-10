الكاظمي من الموصل: يجب عدم تكرار ما حدث عام 2014

2020/06/10 | 11:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014 في زيارة قام بها الكاظ...

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