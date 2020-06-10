حكومة اقليم كوردستان تعلق زيارات السجون حتى اشعار آخر

2020/06/10 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان كويستان محمد يوم الاربعاء تعليق الزيارات في السجون، ومراكز الاصلاح الاقليم بسبب اتساع تفشي فيروس كورونا.

وقالت محمد في تصريح ادلت به للصحفيين اليوم انه "للحفاظ على ارواح النزلاء ومن اجل ألّايجتاح الفيروس مراكز الاصلاح والسجون تقرر ايقاف المواجهة والزيارة".

واردفت بالقول "نطمئن النزلاء في السجون بأننا حريصون على حياتهم وسلامتهم مهمة بالنسبة لنا، وألّا يصابوا بكورونا".

ودعت محمد "النزلاء الى تقبل الاوضاع الحالية في عدم منح ذويهم الرخصة لزيارتهم وان يتواصلوا عبر الهاتف معهم".

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